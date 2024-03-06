В сети появился геймплей отмененной TimeSplitters 4 с PlayStation 3

За последнее время в сети появилась вторая утечка по нереализованным проектам в серии TimeSplitters. Если сперва сотрудник закрытой в конце 2023 года Free Radical Design показал геймплей невышедшего ремейка TimeSplitters 2, то теперь можно взглянуть на отменённую TimeSplitters 4.

© Free Radical Design

Прототип обнаружили на PlayStation 3, предназначенной для разработчиков (дев-кит). Сборка датируется 7 ноября 2008 года, а в ролике можно увидеть аркадные перестрелки с ботами. Средневековая локация во время грозы получилась довольно атмосферной, а в вооружении игрока легко узнаётся слегка безумный стиль TimeSplitters.

Разработку TimeSplitters 4 приостановили в 2009 году, когда Free Radical Design была куплена Crytek. После закрытия студии из-за провальной Haze её возродили в 2021 году для возвращения к жизни франшизы TimeSplitters. В итоге разработчики пали очередной жертвой реструктуризации Embracer Group.

Не исключено, что в дальнейшем игроки могут ждать больше информации и даже материалов по невышедшим частям TimeSplitters. Поделиться новыми деталями ремейка TimeSplitters 2 обещал его художник Роб Стептоу.