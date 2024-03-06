MSI выпустила свою собственную портативную консоль

Через фирменную торговую площадку компании начнется отправка заказанных устройств 12 числа, а сторонние ритейлеры начнут продавать консоль с 15 марта.

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Компания MSI не уточнила значение «первоначального выпуска», однако, возможно, это будет ограниченная партия устройств, продаваемых по предварительной заявке.

Отметим, что консоль Claw имеет дизайн, схожий с ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go, работает на платформе Windows 11 и имеет 7-дюймовый экран. Она также может подключаться к телевизору или монитору для вывода изображения и звука.

Ключевое отличие от конкурентов - аппаратная составляющая. В то время как ASUS и Lenovo сотрудничали с AMD, MSI выбрала процессор Intel Core для своей консоли.

Компания начала принимать предварительные заказы на портативную консоль MSI Claw A1M, стоимость которой составляет 700 долларов.