Для Helldivers 2 вышел большой патч с метеоритными дождями и правками баланса

Студия Arrowhead выпустила первый крупный патч для Helldivers 2, сфокусированный на балансе. Разработчики уменьшили эффективность самых популярных оружий — дробовика Breaker, рельсовой пушки и генератора щита. При этом авторы увеличили урон огнемёта на 50%, а дробовики Punisher и Breaker Spray & Pray стали куда мощнее.

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Вместе с патчем в Helldivers 2 также появились новые стихийные опасности — огненные смерчи, метеоритные дожди и другие космические явления. В миссиях по уничтожение противников увеличили населённость жуков и роботов — теперь противников в этих заданиях стало куда больше.

Наконец, разработчики повысили эффективность фонарика в слабо освещённых местах, усилили орбитальные выстрелы и добавили урон от взлёта ракеты. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге Steam.