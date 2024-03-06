Suicide Squad: Kill the Justice League уже получила первую скидку в PS Store

Хотя с релиза Suicide Squad: Kill The Justice League прошло не так много времени, боевик про суперзлодеев уже получил первую крупную скидку в PS Store в 40%.

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Предложение появилось в рамках новой распродажи под названием «Больше впечатлений», которая будет актуальна до 21 марта.

Стоимость «Отряда» в турецком PS Store на данный момент составляет 1319 лир (около 3800 рублей), а само предложение будет доступно до 14 марта.

За эту же сумму можно приобрести и цифровое расширенное издание с бонусами вроде оружия, костюмов в стиле участников Лиги справедливости и так далее.

Вероятно, что такое быстрое падение цены «Отряда» произошло из-за проблем самой игры, которую раскритиковали профессиональные рецензенты и обычные пользователи.

Многих разозлили технические недостатки боевика, его скандальный сюжет, проблемы с серверами и так далее. Дело дошло до того, что в итоге пользователи начали просто «покидать» кооперативную игру, а проекты серии Batman: Arkham (как и Gotham Knights) обошли её по суточному онлайну в Steam.

Возможно, что ситуацию немного изменит первый сезон с Джокером, который стартует 28 марта, однако многие фанаты сомневаются в том, что «Отряд» ещё можно спасти.

Сама Warner Bros Discovery при этом вынесла странный урок из провала игры, заявив, что в дальнейшем планирует сосредоточиться на создании игр-сервисов.

В PS Store проходит и другая распродажа под названием «Мега март», где можно на скидках приобрести Lies of P, Resident Evil 4 (2023), Mortal Kombat 1 и не только.