На помощь игрокам Helldivers 2 скоро прибудут мехи

В кооперативный шутер Helldivers 2 действительно скоро добавят боевых мехов. Ранее утекшую информацию подтвердили сами разработчики из Arrowhead.

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Игроков заверили, что «экзокостюмы EXO-45 Patriot уже находятся в производстве на заводах Тянь Кваня и будут готовы к развертыванию на поле боя в ближайшее время». Точную дату обновления пока не называют.

Напомним, что вместе с утечкой мехов в сеть также попали видео, демонстрирующие новые виды оружия и транспорт. Один из игроков успел разблокировать контент с помощью модификации.

Helldivers 2 доступна на PC и PlayStation 5 с поддержкой русского текста. Её продажи превысили 3 млн копий. Игра продолжает демонстрировать отличные успехи на рынках США и Великобритании и вновь лидирует в свежем чарте Steam.