Оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R. выпустят на консолях

Издание Gematsu обратило внимание на то, что в нескольких японских магазинах открылись предзаказы на сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Судя по всему, авторы готовят переиздание первых трёх частей S.T.A.L.K.E.R.

© GSC GAME WORLD

Если верить описанию, в состав сборника входят «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Релиз ожидается 27 июня. Из платформ указана только PS4, но сборник наверняка также выйдет на ПК и Xbox One. На странице игры в магазинах есть и скриншоты переиздания. Судя по ним, графически игры совсем не будут отличаться от оригинальной версии, выходившей на ПК.

Скриншоты

© GSC GAME WORLD

© GSC GAME WORLD

© GSC GAME WORLD

СМИ предположили, что анонс Legends of the Zone Trilogy состоится уже сегодня вечером на презентации Xbox Partner Preview.