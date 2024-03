Control и еще шесть игр станут бесплатными в Game Pass до конца марта

Компания Xbox представила очередное обновление своей подписки Game Pass на ближайшие две недели.

Среди прочего, в библиотеку попало полное издание шутера Control и симулятор бейсбола MLB The Show 24. Обладатели подписку вскоре также смогут бесплатно опробовать игры по «Губке Бобу» и «Щенячьему патрулю».

Новые игры в Xbox Game Pass в марте:

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox и ПК) — 5 марта (уже доступна);

PAW Patrol World (Xbox и ПК) — 7 марта;

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Xbox и ПК) — 12 марта;

Control Ultimate Edition (Xbox и ПК) — 13 марта;

No More Heroes 3 (Xbox и ПК) — 14 марта;

Lightyear Frontier(Xbox и ПК) — 19 марта;

MLB The Show 24 (Xbox) — 19 марта.

Вместе с этим 15 марта из Game Pass исчезнут три игры — Hardspace: Shipbreaker, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered и Shredders.