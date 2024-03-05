NVIDIA полностью отказалась от видеокарт серии GTX 1600

Информация авторитетных инсайдеров подтвердились — NVIDIA полностью отказывается от производства видеокарт линейки GTX 1600. Производство последних чипов серии завершено, в ближайшие месяцы магазины должны распродать остатки товара.

Об этом стало известно из дорожной карты, которую NVIDIA разослала своим партнёрам. Корпорация продолжит поддерживать линейки RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000, а в конце года должен состояться анонс RTX 5000 на архитектуре Blackwell.

Линейку видеокарт GTX 1600 запустили в 2019 году. Чипы пользовались особенно большой популярностью в среднебюджетных сборках ПК, а последней моделью серии стала GTX 1630 — она вышла в июне 2022-го и уступала по производительности даже GTX 1050 Ti.