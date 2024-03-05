Разработчик слил геймплейные кадры отмененного ремейка TimeSplitters 2

Художник Роб Стептоу из закрытой в конце 2023 года Free Radical Design опубликовал кадры игрового процесса ремейка TimeSplitters 2. Разработчик пообещал, что в дальнейшем поделится всей информацией об игре, которой сможет.

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В ролике можно увидеть более пяти минут игрового процесса отменённого ремейка и других кадров. В игре был реализован яркий интерфейс, а перестрелки были быстрыми и динамичными. Также было много игровых режимов, включая бой насмерть, которые можно было выбрать в меню. А сюжет ожидался насыщенным — его передавали с помощью катсцен.

Ремейк TimeSplitters 2 был отменён в конце 2023 года, после закрытия Free Radical Design. Ожидалось, что отменённый проект станет перезагрузкой серии и будет бесплатной игрой в духе Fortnite, но вектор разработки изменился. Посмотреть на различные концепты игры можно в отдельной новости.

Напомним, что Free Radical Design открылась в 1999 году и выпустила TimeSplitters и Second Sight. После закрытия студии из-за провальной Haze её возродили в 2021 году для возвращения к жизни франшизы TimeSplitters. В итоге разработчики пали очередной жертвой реструктуризации Embracer Group.