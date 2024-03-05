Лучшие билды в Helldivers 2: гайд

Helldivers 2 предлагает довольно широкий простор для создания различных билдов, но некоторые из них, конечно, гораздо эффективнее прочих. Портал GamesRadar+ рассказал о самых оптимальных сборках в Helldivers 2 для разных ситуаций.

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Лучший универсальный билд в Helldivers 2

Данный билд подходит для любой миссии, но лучше всего показывает себя на высших уровнях сложности, т.к. в его состав входят самые мощные стратагемы и оружие в игре. Для доступа к некоторым из них игрок должен достичь 20 уровня — рельсотрон и генератор щита незаменимы. Благодаря им билд подходит даже для одиночной игры.

Основное оружие: дробовик «Крушитель»

дробовик «Крушитель» Дополнительное оружие: пистолет «Избавитель»

пистолет «Избавитель» Броня: любая легкая

любая легкая Стратагемы : рельсотрон, генератор щита и два любых авиаудара (орбитальный рельсотронный залп, орбитальный лазер или бомба на 500 кг)

: рельсотрон, генератор щита и два любых авиаудара (орбитальный рельсотронный залп, орбитальный лазер или бомба на 500 кг) Усилители: оптимизация места в адской капсуле, усилитель разведки БПЛА или повышение выносливости.

По части стратагем выбор остается за игроком, т.к. в игре хватает мощных опций. Рельсотронный залп способен уничтожить любого противника в Helldivers 2, кроме разве что титана терминидов. Орбитальный лазер хорошо выжигает скопления врагов, но обладает долгим временем перезарядки. А 500-килограммовая бомба — инструмент для быстрой очистки местности от жуков и автоматонов, включая довольно бронированных.

Само собой, будет не слишком здорово, если все игроки в группе выберут именно этот билд. Одному игроку стоит взять с собой турель вместо одной из атакующих стратагем, чтобы оттягивать внимание противников и защищать позиции. А против терминидов стоит заменить рельсотрон на пулемет «Доблесть» — он больше подходит для уничтожения орд врагов.

Лучший защитный билд в Helldivers 2

Надежная оборона — залог успеха на заданиях, где нужно защищать определенные точки, вроде эвакуации гражданских. Для этих целей оптимальным будет следующая сборка.

Основное оружие: дробовик «Крушитель»

дробовик «Крушитель» Дополнительное оружие: пистолет «Избавитель»

пистолет «Избавитель» Броня: любая легкая

любая легкая Стратагемы: рельсотрон, генератор щита и две защитных стратагемы (орбитальный рельсотронный залп, бомба на 500 кг, турель с минометом, турель с автопушкой, турель с ЭМ-минометом или огневая позиция: тяжелый пулемет)

Усилители: оптимизация места в адской капсуле, повышение выносливости, повышение жизнеспособности или усилитель разведки БПЛА

500-килограммовая бомба и орбитальный рельсотрон решают практически любые проблемы, но желательно назначить одного человека в команде оператором турели, который будет расставлять защитные пушки на точке. Постарайтесь выбирать для турелей места, которые не приведут к жертвам от дружеского огня.

Лучший билд для новичков в Helldivers 2

Некоторые инструменты, необходимые для оптимального мета-билда, открываются только в эндгейм-контенте на высших сложностях, до которых многим игрокам нужно долго добираться. Но это не значит, что вы не можете собрать достойный билд из альтернатив: на первых порах тоже найдутся стоящие стратагемы и оружие.

Основное оружие: штурмовая винтовка «Освободитель»

штурмовая винтовка «Освободитель» Дополнительное оружие: пистолет «Избавитель»

пистолет «Избавитель» Броня: любая броня:

любая броня: Стратагемы на оружие поддержки: крупнокалиберная винтовка, кластерная бомба, орбитальный газовый удар, орбитальный высокоточный удар

крупнокалиберная винтовка, кластерная бомба, орбитальный газовый удар, орбитальный высокоточный удар Защитные стратагемы: турель Гатлинга, турель с минометом

турель Гатлинга, турель с минометом Усилители: оптимизация места в адской капсуле, повышение жизнеспособности

На низких и средних сложностях вам понадобятся инструменты, чтобы справляться с самыми разными проблемами. Для элитных противников необходимо взрывное и бронебойное оружие, но нельзя также забывать и об ордах мелких врагов.