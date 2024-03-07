Советы по прохождению Balatro: как победить в покерном roguelike

Покерный «рогалик» Balatro — один из главных инди-хитов последних месяцев, но новичкам может быть непросто разобраться в хитростях и неочевидных механиках игры. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению.

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Правильная тактика в начале

Сильный старт играет важную роль в Balatro. Даже если ваш билд очевидно не вытянет на себе поздние этапы игры, победы на ранних этапах помогут накопить деньги и ресурсы, чтобы поменять тактику на более эффективную. Именно поэтому джокеры, дающие краткосрочные бонусы — выгодный выбор на первых порах. Gros Michel, Ice Cream, Popcorn и другие карты, дающие фишки или множители к определенным мастям и простым комбинациям.

Джокеры, генерирующие деньги, тоже незаменимы. Если вы тратите деньги от раунда к раунду, то вам не хватит ресурсов, чтобы построить хороший билд. Постарайтесь накопить $25 за первые несколько анте: каждые $5 в банке к концу раунда приносят вам $1 в процентах, до максимума в $5 за $25. Иными словами, это бесплатные деньги, которые реально помогают.

Подбор подходящего билда

Обычно в Balatro стоит сосредоточиться на какой-то одной комбинации, и выстроить всю последующую стратегию вокруг нее. Собирайте джокеры, работающие на эту комбинацию, выбирайте соответствующие карты планет и настраивайте колоду при помощи таро. Есть билды, которые позволяют собирать несколько разных комбинаций, но акцент на какой-то одной, как правило, предлагает путь наименьшего сопротивления.

Что касается джокеров, вам всегда нужны бонусные фишки и множители для выбранной комбинации. Обычно множители выгоднее фишек, т.к. они приносят большую выгоду в сочетании с другими бонусами. Но стоит помнить и о том, что существуют джокеры, умножающие другие множители: они экспоненциально повышают ценность комбинаций.

Постарайтесь собрать как можно более надежный билд. Не подбирайте каждую «крутую» карту, чтобы не заполнить колоду лишним мусором: регулярно пользуйтесь картами таро, чтобы снизить размер колоды и выбросить из нее ненужные вещи.

Порядок бонусов

Balatro не говорит об этой мелочи прямо, но она критически важна. Порядок карт и джокеров имеет значение, т.к. их эффекты выполняются друг за другом. Обычно стоит располагать Х множители в самом конце, от меньшего к большему. Помимо этого, иногда есть смысл менять порядок джокеров прямо посреди раунда. Например, если вы получили джокер Blueprint, копирующий способность следующей карты, то его стоит поместить перед джокером, чье свойство работает в начале раунда.

Розыгрыш карт

При выборе карт для сброса подумайте, какую комбинацию вы хотите разыграть. Не пытайтесь придержать несколько опций одновременно: если вы ищите карты для двух стритов или флэшей, то велика вероятность, что вы не соберете ни один. И помните, что за один сброс можно заменить до пяти карт — пользуйтесь этой возможностью выгодно. Вы также можете избавиться от карт, сыграв их, но эта опция полезна только в случае, если сброс уже недоступен.

Стратегия

Обращайте внимание на блайнды для каждого раунда и выстраивайте план вокруг них. Если предстоящий босс контрит ваш билд и вы не можете заменить его, то пришла пора сменить тактику. Маленькие и большие блайнды можно пропускать: вы потеряете деньги и возможность закупиться в магазине, но получите довольно мощный бонус. Наконец, ваучеры порой дают великолепные бонусы, однако покупать их стоит с осторожностью: они дорогие и приносят пользу только в долгосрочной перспективе.