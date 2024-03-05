Прощай, пиратство — эмулятор Switch официально прекращает свою работу
Создатели Yuzu выступили с прощальным заявлением о своем уходе — решение предполагает закрытие официального сайта популярного эмулятора Switch и других страниц.
Еще в конце февраля Nintendo подала в суд на компанию Tropic Haze, обвинив в незаконном обходе шифрования Switch и продвижении пиратства. Стороны заключили мировое заключение, в рамках которого создатели эмулятора выплатят Nintendo компенсацию в размере $2,4 млн.
Решение также предполагает закрытие всех социальных сетей проекта и полное уничтожение всех инструментов, задействованных для создания эмулятора.
Tropic Haze прокомментировала свой уход так:
Мы решили, что это все нужно остановить. Распространение пиратства никогда не входило в наши намерения, и мы считаем, что этому явлению пора положить конец. Мы убираем исходный код эмулятора из свободного доступа, сворачиваем наши группы на Patreon и в Discord и закрываем все официальные площадки. Мы надеемся, что наши действия станут небольшим шагом к прекращению распространения пиратского контента всех разработчиков.