Эмулятор Switch официально прекращает свою работу

Мы решили, что это все нужно остановить. Распространение пиратства никогда не входило в наши намерения, и мы считаем, что этому явлению пора положить конец. Мы убираем исходный код эмулятора из свободного доступа, сворачиваем наши группы на Patreon и в Discord и закрываем все официальные площадки. Мы надеемся, что наши действия станут небольшим шагом к прекращению распространения пиратского контента всех разработчиков.