Для Crusader Kings 3 вышло дополнение Legends of the Dead с легендами и чумой

Paradox Interactive выпустила дополнение Legends of the Deadдля своей глобальной средневековой стратегии Crusader Kings 3.

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В Legends of the Dead игроки могут развивать репутацию с помощью реальных подвигов или выдуманной пропаганды. Эти легенды прославят династию спустя столетия и оставят наследие для потомков легендарных персонажей: Новое Героическое наследие и Наследие Легитимности.

Вместе с развитием репутации открываются новые элитные здания, а поэты, барды или придворные летописцы могут распространять информацию о совершённых деяниях и щедрости правителя и его семьи.

В состав дополнения также вошли новые болезни и трауры вроде кровавого флюса, кори и священного огня. Однако самые радикальные изменения политической и социальной обстановки принесёт с собой Чёрная смерть.

А ещё в дополнении Legends of the Dead не обошлось без новой эксклюзивной карты и новых разновидностей одежды и моделей юнитов.

Crusader Kings III: Legends of the Dead продаётся в России в Steam за 1099 pуб. На новинку уже написан 181 обзор, и её рекомендуют к покупке 86% пользователей.

Вместе с релизом Legends of the Dead разработчики Crusader Kings 3 выпустили и бесплатное обновление 1.12.1. Оно добавляет больше событий и контента, связанных с эпидемиями чумы и здоровьем, систему легитимности и многое другое.