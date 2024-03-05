Песчаный червь, пустыня, буря и перестрелки: показали первый геймплей выживача по «Дюне»
Funcom показал первый геймплей мультиплеерной выживалки в открытом мире по «Дюне» под названием Dune: Awakening. Авторы выпустили двухминутный трейлер, в котором показали фрагменты игрового процесса с карабканьем, строением зданий, стрельбой и многим другим.
Главная цель игры — выжить. Для этого придётся внимательно изучать планету Арракис, искать необходимые ресурсы, в том числе воду, и искать убежища, или же создавать их самому. Они пригодятся во время песчаных бурь и прочих погодных условий.
Видео доступно на YouTube-Канале Funcom. Права на видео принадлежат Funcom.
Ещё авторы раскрыли некоторые любопытные детали тайтла. О них ниже.
- Ездовых песчаных червей на релизе не будет. Может, они появятся позже.
- Со старта игра предложит две фракции: Атрейдесы и Харконнены.
- Чем дольше и плотнее исследовать пустыню, тем больше опасностей в ней можно будет найти.
Также команда опубликовала несколько скриншотов игры, на которых в хорошем качестве можно увидеть персонажей, песчаную бурю и даже червя.
Скриншоты Dune: Awakening
У игры пока нет даже примерной даты выхода.