Respawn разрабатывает новую часть Titanfall

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил , что Respawn Entertainment разрабатывает новую часть Titanfall . Над тайтлом якобы трудится Стив Фукуда, глава разработки первой и второй Titanfall.

Пока что разработка находится на стадии прототипирования. Изначально команда для создания тайтла была небольшой, но она постепенно разрастается. Грабб также внёс важную деталь — это не Titanfall 3, то есть не продолжение серии. Можно предположить, что команда трудится над спин-оффом.