Недавний взлом Epic Games оказался выдумкой

История со взломом Epic Games, о котором стало известно в конце февраля, оказалась фейком.

© Ferra.ru

Группа хакеров Mogilevich, заявившая о краже 189 ГБ данных, на самом деле просто хотела привлечь к себе внимание.

Mogilevich не являются настоящими хакерами. Это мошенники, которые обманывают других хакеров, в основном начинающих. Они продали восьми людям «софт» для взлома, которого на самом деле не существует.

Кроме того, Mogilevich обманом выманили $85 тыс у компании DJI. Они утверждают, что взломали DJI, но никаких доказательств не предоставили.

Вся история со взломом Epic Games была выдумана для хайпа и обмана. Mogilevich хотели прославиться и заработать деньги на доверчивых людях.