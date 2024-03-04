В феврале 2024 года уволили более двух тысяч сотрудников игровой индустрии

Портал Game Industry Layoffs продолжает подсчёт увольнений в игровой индустрии. Как оказалось, за февраль 2024 года было уволено более двух тысяч сотрудников студий и издательств. Это лишь известная и доступная информация.

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Если точнее, то за февраль было уволено как минимум 2027 сотрудников игровых компаний. Больше всего пострадали студии PlayStation. Sony уволила около 900 человек. Следом идёт Electronic Arts, где под сокращения попало около 670 сотрудников. Одной из причин может быть отмена двух мобильных игр. Положительная новость заключается в том, что в январе 2024 года число увольнений было больше.

Нельзя не отметить и множество других февральских сокращений. Среди них есть издательство 505 Games (Ghostrunner 2 и Brothers: A Tale of Two Sons Remake). В том же месяце стало известно и об увольнениях в ZA/UM — студии авторов Disco Elysium.