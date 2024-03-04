Композитор Alan Wake 2 использовал игрушки для взрослых для записи музыки

Петри Аланко, композитор Alan Wake 2, рассказал о своём подходе при создании музыки сиквела. Для столь неординарной игры пришлось прибегнуть и к необычным способам создания саундтрека. Спутником Петри во время творческих мук был креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк. Еженедельно они беседовали за кофе, а Лейк делился некоторыми деталями о сюжете Alan Wake 2.

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Композитор признался, что искал необычные инструменты и звуки. Среди них были изгородь для загона животных и пожарная сигнализация. Однако интереснее всего страсть Аланко к издательствам над пианино. Два музыкальных инструмента было сожжено. Другое пианино было избито игрушками для взрослых, после чего его уронили на бетонный пол с погрузчика. Как говорит Петри, по абсолютной случайности.

Оказалось, первые попытки написать саундтрек для Alan Wake 2 были предприняты ещё в 2011 году. Однако итоговый вариант музыкального сопровождения значительно отличается от того, что композитор задумал изначально. В том числе из-за того, что сам сиквел претерпел огромные изменения, ключевым из которых стало добавление Саги Андерсон, второго главного героя.

Аланко использует сразу два музыкальных стиля. Это как симфонические мелодии с великолепным звучанием, так и «пьянящий» синтезатор. В пример можно привести трек Nightingale, искажённые басы которого вызывают чувство тревоги и вынуждают сражаться или убегать во время игры.

Что интересно, Аланко также отыскал свой первый трек, записанный для Remedy. Это было в 2004 году, но он нашёл своё применение только в Alan Wake 2. Конец композиции пришлось поработать, но в остальном она идеально соответствовала тону игры. В итоге за все свои старания Петри получил награду BAFTA за создание одного из лучших саундтреков к видеоигре 2023 года.