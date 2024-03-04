PGL проведет восемь топ-турниров по Dota 2 за три года

Турнирный оператор PGL объявил о создании серии глобальных турниров по Dota 2 , на каждом из которых будет разыгран призовой фонд в размере $ 1 млн.

Первый из восьми турниров под названием PGL Wallachia Season 1 пройдёт уже в мае в Бухаресте, второй — в ноябре. Ещё по три топ-чемпионата запланированы на 2025 и 2026 годы.