5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Minami Lane

Расслабляющий менеджмент-сим, где игроку предстоит наводить комфорт и порядок на маленькой улочке. А именно, строить дома для местных жителей, расставлять симпатичные парки, кафе и ресторанчики — иными словами, повышать качество жизни. Minami Lane можно пройти всего за несколько часов, поэтому игра хорошо подойдет для прохождения за один-два вечера.

KeeperRL

KeeperRL вышла в стадию альфа-тестирования аж 10 лет назад, но до полноценного релиза добралась только сейчас. И на то есть причины: игра представляет собой ультра-комплексный взгляд на механики Dungeon Keeper в сочетании с элементами Dwarf Fortress. Каждая партия в KeeperRL проходит в процедурно сгенерированном мире, который проработан на «очень детализированном уровне». Помимо менеджмента подземелий, игра также уделяет много внимания пошаговым сражениям.

Secrets of Grindea

Secrets of Grindea тоже провела много времени в разработке: эта пиксельная ретро-RPG — очевидно продукт, сделанный с большой любовью. По сути, она воссоздает идеи классики эпохи NES, от Secret of Mana до The Legend of Zelda, но в современном представлении и с поддержкой кооперативного режима на четырех игроков. Secrets of Grindea предлагает длинную сюжетную кампанию, огромный ансамбль персонажей, обширную механику прокачки и дополнительный roguelite-режим.

Timemelters

Тактический экшен от третьего лица о ведьме, способной манипулировать временем. В Timemelters игрок может перематывать время назад и сражаться бок о бок с самим собой из прошлого, что открывает много интересных тактических возможностей. Если бой кажется слишком сложным, то стоит подумать о том, как можно обернуть ситуацию себе на пользу при помощи пространственно-временных трюков. Или же позвать друга для кооперативного прохождения сюжета.

Cricket Through the Ages

Новый проект от создателей Gorn, Broforce и Terra Nil. Cricket Through the Ages — абсурдистская комедия, якобы рассказывающая об истории крикета. Хотя, конечно, достаточно одного взгляда на любой скриншот, чтобы понять, что игра позволяет себе много комедийных «вольностей» в пересказе истории спорта. Отличное развлечение для кооператива за одним экраном.