Фанатский ремейк V:TM — Redemption на основе Skyrim получил новый ролик

Авторы масштабного мода Vampire the Masquerade: Redemption Reawakened, созданного на основе The Elder Scrolls 5: Skyrim, представили свежий геймплейный ролик своего творения.

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Оригинальная Vampire: The Masquerade — Redemption увидела свет в 2000 году, а сюжет рассказывал про рыцаря, который превращался в вампира. Первая половина истории разворачивалась в прошлом, тогда как во второй главный герой Кристоф попадал в современный мир (образца 2000-х) и посещал Лондон с Нью-Йорком.

Несколько месяцев назад авторы мода с YouTube-канала Galejro представляли геймплейные кадры части «прошлого» с Прагой, а в этот раз дело дошло до современного мира.

В самом десятиминутном ролике продемонстрировали не только обновлённый вид современного мира, но и показали геймплейные элементы, где использование магии сочетается со стрельбой — ведь герой в этот период получает огнестрельное оружие.

Игроки смогут увидеть перестрелки протагониста с другими вампирами в офисах и иных помещениях.

Вторая половина видео посвящена исследованию города ночью (есть даже метро), а следом действие переключается на эпичную перестрелку персонажа с участием полиции и даже вертолёта.

Напоследок зрителям демонстрируют ещё ряд перестрелок в помещениях, где заодно можно оценить и работу освещения. При этом огнестрельное оружие добавили в игру с помощью другого мода — Gunslinger.

Точной даты релиза новинки пока не называют, однако в комментариях пользователи остались очень довольны увиденным. Некоторые в комментариях отметили, что анимации оружия (к примеру, перезарядка) получились у фанатов лучше, чем у последних игр Bethesda вроде Starfield.

При этом авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 тоже продолжают работу над официальным сиквелом — недавно они как раз рассказали о погружении в Мир Тьмы.