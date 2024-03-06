Как тянет игры бюджетная видеокарта Intel ARC A750 в 2024 году

На YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали в современных играх недорогую ARC A750. Всего этих игр было 17.

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Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 51 к/с.

В игре Battlefield 2042 на низких настройках графики средний FPS составил около 130 к/с.

COD Warzone 3 тестировалась с пресетом Minimum, FSR 3 FG Quality. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 200 к/с.

Counter-Strike 2 шла с графикой Low. Показатели средней производительности в игре равнялись 275 к/с.

GTA V запускалась с пресетом Ultra, без Advanced. FPS в этой игре в среднем находился на уровне 150 к/с.

Со всеми результатами лично вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

В среднем вы можете получить от ARC A750 8 ГБ в современных играх в Full HD примерно 101 к/с.

Характеристики сборки: