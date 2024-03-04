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Фанаты Stalker попросили GSС подробнее объяснить условия создания модов

Авторы модов к S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Reddit обратились к компании GSC Game World с просьбой «пояснения» требований и условий, которые нужно соблюдать для создания своих творений по игре.

Фанаты Stalker попросили GSС подробнее объяснить условия создания модов
© Скриншот

Уважаемая команда GSC Game World, мы, представители сообщества моддеров вселенной S.T.A.L.K.E.R., выражаем благодарность за создание уникальной серии игр, которая стала для нас источником вдохновения. Мы стремимся к дальнейшему развитию и обогащению вселенной, и хотим обратить внимание на важность поддержки и разъяснения юридических и технических деталей о создании и распространении модификаций.

Сейчас наше сообщество постоянно сталкивается с ощущением неопределённости, когда каждый шаг в разработке модов связан с риском юридических последствий. Годы сложной работы и страсти, которые вкладываются в моды, могут стать «незаконными» и быть подвергнуты судебному преследованию. Эта неопределённость тормозит развитие и лишает мотивации многих талантливых авторов, которые хотят внести вклад в развитие вселенной.

Фанаты попросили представить детальные правила, связанные с работой над модами, движком игры (X-Ray) и набором инструментов разработчиков (SDK).

Пользователи предложили авторам открыть доступ к коду движка и пересмотреть соглашение относительно SDK, которое передаёт все права на моды в руки GSC.

Кроме того, фанаты хотят увидеть детальные пояснения относительно взаимодействия со сторонними движками, принципа работы с элементами оригинальной S.T.A.L.K.E.R. и условий распространения модификаций.

В комментариях к записи пользователи саркастично отнеслись к обращению фанатов, отметив, что GSC наверняка его проигнорирует:

В списке вещей, которые в GSC никогда не прочтут и о которых никто не подумает, этот пост находится на самом верху — IdioticRedditAdmins

Другие отметили, что разработчики занимаются «игнором» сообщества моддеров уже много лет, поэтому рассчитывать на их реакцию теперь тоже бесполезно.

Сейчас сами разработчики заняты созданием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой запланирован на 5 сентября для Xbox Series и PC.

Недавно авторы выпустили ролик сиквела на музыкальную композицию Sinister screens, которая прозвучит в самой игре.

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