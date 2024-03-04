Фанаты Stalker попросили GSС подробнее объяснить условия создания модов
Авторы модов к S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Reddit обратились к компании GSC Game World с просьбой «пояснения» требований и условий, которые нужно соблюдать для создания своих творений по игре.
Уважаемая команда GSC Game World, мы, представители сообщества моддеров вселенной S.T.A.L.K.E.R., выражаем благодарность за создание уникальной серии игр, которая стала для нас источником вдохновения. Мы стремимся к дальнейшему развитию и обогащению вселенной, и хотим обратить внимание на важность поддержки и разъяснения юридических и технических деталей о создании и распространении модификаций.
Сейчас наше сообщество постоянно сталкивается с ощущением неопределённости, когда каждый шаг в разработке модов связан с риском юридических последствий. Годы сложной работы и страсти, которые вкладываются в моды, могут стать «незаконными» и быть подвергнуты судебному преследованию. Эта неопределённость тормозит развитие и лишает мотивации многих талантливых авторов, которые хотят внести вклад в развитие вселенной.
Фанаты попросили представить детальные правила, связанные с работой над модами, движком игры (X-Ray) и набором инструментов разработчиков (SDK).
Пользователи предложили авторам открыть доступ к коду движка и пересмотреть соглашение относительно SDK, которое передаёт все права на моды в руки GSC.
Кроме того, фанаты хотят увидеть детальные пояснения относительно взаимодействия со сторонними движками, принципа работы с элементами оригинальной S.T.A.L.K.E.R. и условий распространения модификаций.
В комментариях к записи пользователи саркастично отнеслись к обращению фанатов, отметив, что GSC наверняка его проигнорирует:
В списке вещей, которые в GSC никогда не прочтут и о которых никто не подумает, этот пост находится на самом верху — IdioticRedditAdmins
Другие отметили, что разработчики занимаются «игнором» сообщества моддеров уже много лет, поэтому рассчитывать на их реакцию теперь тоже бесполезно.
Сейчас сами разработчики заняты созданием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой запланирован на 5 сентября для Xbox Series и PC.
Недавно авторы выпустили ролик сиквела на музыкальную композицию Sinister screens, которая прозвучит в самой игре.