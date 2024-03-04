Фанаты Stalker попросили GSС подробнее объяснить условия создания модов

Уважаемая команда GSC Game World, мы, представители сообщества моддеров вселенной S.T.A.L.K.E.R., выражаем благодарность за создание уникальной серии игр, которая стала для нас источником вдохновения. Мы стремимся к дальнейшему развитию и обогащению вселенной, и хотим обратить внимание на важность поддержки и разъяснения юридических и технических деталей о создании и распространении модификаций.



Сейчас наше сообщество постоянно сталкивается с ощущением неопределённости, когда каждый шаг в разработке модов связан с риском юридических последствий. Годы сложной работы и страсти, которые вкладываются в моды, могут стать «незаконными» и быть подвергнуты судебному преследованию. Эта неопределённость тормозит развитие и лишает мотивации многих талантливых авторов, которые хотят внести вклад в развитие вселенной.