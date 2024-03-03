Инсайдер рассказал о портативной консоли с видеокартой Nvidia

Компания Nvidia в сотрудничестве с другим производителем работает над портативной консолью, которая составит конкуренцию Steam Deck, ASUS ROG Ally и другим китайским устройствам. Об этом со ссылкой на источники сообщает авторитетный инсайдер MLID.

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По данным инсайдера, Nvidia намерена предоставить стороннему производителю собственный графический процессор. На данный момент почти все портативные Windows-консоли оснащаются графикой от AMD.

Это не первая попытка Nvidia занять место на рынке портативных устройств. В 2013 году компания выпустила SHIELD Portable, оснащенный мобильным процессором Tegra 4. Однако устройство имело ограниченный выбор игр, так как работало на базе операционной системы Android. Новая приставка Nvidia будет предназначена для запуска игр высокого качества и уровня.

Игровое устройство от Nvidia появится не скоро. Причем, как отмечает инсайдер, речь идет не о следующем поколении Steam Deck, поскольку Valve уже заключила соглашение с AMD.

На данный момент единственной портативной консолью с чипом от Nvidia является Nintendo Switch, которая работает на базе мобильного процессора Tegra X1.