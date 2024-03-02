В Steam стартовала большая распродажа игр в честь 8 марта

В Steam началась большая распродажа, посвященная 8 марта — в каталоге представлены игры от студий под руководством женщин.

Акция продлится с 1 по 10 марта. В основном в распродаже участвуют игры от инди-разработчиков. Более 400 тайтлов получили скидки до 80%.

На странице акции можно выбрать игру по категории. Есть приключения, аркады, головоломки, шутеры, стратегии, визуальные новеллы и RPG. Например, лидера продаж Call of the Sea можно забрать со скидкой в 60%. Это приключенческая головоломка про экспедицию на тропическом острове, которая собрала около 90% положительных отзывов.