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В Call of Duty добавят скины космических десантников из Warhammer 40,000

Полторы недели назад датаманейры нашли в файлах Call of Duty упоминание Warhammer 40,000. Тогда энтузиасты предположили, что в шутере пройдёт коллаборация со вселенной и по итогу не прогадали — 1 марта разработчики игры опубликовали тизер кроссовера.

В Call of Duty добавят скины космических десантников из Warhammer 40,000
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В ролике красуется массивный красный щит с черепом и приложенной запиской. Ожидается, что в рамках коллаборации создатели шутера добавят скины космических десантников, Сестёр битвы и Астры Милитарум.

Однако разработчики пока не раскрывают, когда именно облики появятся в игре. Вероятно, дату раскроют уже в ближайшие пару дней.

Напомним, в середине декабря прошлого года Amazon и Games Workshop заявили, что уже начали работу над экранизацией Warhammer 40,000. Компании готовят команду неких «элитных сценаристов», которые смогут адаптировать историю как проект на большие экраны.

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