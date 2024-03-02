Apple прислушалась к критике и отказалась отключать в iOS 17.4 PWA в Европе

Компания Apple передумала отключать веб-приложения (PWA) на смартфонах с iOS 17.4 и новее на территории ЕС. Обновленный документ появился на сайте Apple Developer.

«Мы получили запросы о продолжении поддержки веб-приложений в iOS, поэтому продолжим предлагать существующие возможности в ЕС», — говорится в заявлении Apple.

В компании отметили, что веб-приложения по-прежнему будут создаваться на основе движка WebKit c использованием его архитектуры безопасности.

Европейские пользователи обнаружили пропажу функции ярлыков веб-сайтов на рабочем столе iPhone в бета-версии iOS 17.4. Это произошло из-за грядущих изменений в политике компании, которая разрешит сторонние браузерные движки (Chromium и другие) в iOS в соответствии с европейским Законом о цифровых рынках (DMA). По словам Apple, все вернется к прежнему состоянию с обновлением до стабильной версии iOS 17.4 в марте.