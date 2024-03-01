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Авторы Diablo 4 обещают внести ряд важных изменений в четвёртом сезоне

29 февраля разработчики Diablo 4 из студии Blizzard провели прямую трансляцию Campfire Chat. В рамках неё создатели заявили, что четвёртый сезон привнесёт в игру ряд важных изменений — авторы работали над ними несколько месяцев.

Авторы Diablo 4 обещают внести ряд важных изменений в четвертом сезоне
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Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Нововведений будет настолько много, что перед этим Blizzard впервые запустит публичный тестовый сервер. На нём пользователи смогут лично протестировать все изменения — он будет доступен только на ПК. Однако никаких подробностей разработчики пока не раскрывают.

Третий сезон Diablo 4 завершится 16 апреля, но дата начала следующего ещё неизвестна. Всей информацией студия поделится на следующем стриме, которая пройдёт через несколько недель.

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