Fortnite и Call of Duty снова стали лидерами активности игроков в США и Британии

В Newzoo подвели итоги по активности игроков многопользовательских проектов в США и Великобритании в январе. По ним можно сделать вывод, что индустрия игр-сервисов стагнирует — в первой десятке укоренились старые релизы, разбавить которые смогла лишь выживалка Palworld.

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Очевидными лидерами в двух странах стали Fortnite и актуальные части COD. Под ними подразумеваются Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Warzone 2. Тройку лидеров закрыл боевик Grand Theft Auto V, чей многопользовательский режим Grand Theft Auto Online пользуется огромным успехом и продолжает обновляться.

League of Legends в жанре MOBA расположилась за рамками первой десятки на 21 месте. Её обогнал футбольный симулятор EA Sports FC 24, занявший 15 строчку. Шутеры Counter-Strike 2 и Valorant заняли 15 и 14 места в чарте популярных игр на PC соответственно.

Топ-10 самых популярных игр-сервисов в США и Британии в январе 2024 года