В Steam удалили фейковые страницы Palworld и Helldivers 2

Выживач Palworld и шутер Helldivers 2 стали большими хитами в Steam — сотни тысяч пользователей продолжают играть в эти игры ежедневно. Популярность обоих проектов не осталась не замеченной среди мошенников, которые пытаются заработать на успехе честных разработчиков.

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Так, в феврале в Steam появилось сразу несколько клонов обеих игр — с идентичными страницами и описанием. Для привлечения внимания злоумышленники устроили скидки на свои фейковые игры, предлагая невнимательным пользователям приобрести их «проекты» по привлекательным ценам.