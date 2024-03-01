Инсайдер рассказал об отмененной игре про мандалорца

Инсайдер рассказал об отменённой EA игре про мандалорца авторов Star Wars Jedi
Том Хендерсон раскрыл больше подробностей отменённого FPS-экшена по «Звёздным войнам» студии Respawn. По словам инсайдера, это и была та самая многообещающая игра про мандалорского охотника за головами, о которой он рассказывал в прошлом месяце.
Все известные детали:
- игрок брал на себя роль мандалорца (прим. — не того самого мандалорца) и отправлялся на охоту за головами по всей галактике;
- сама игра начиналась с «логова», эдакой операционной базы, где находились корабль, карта галактики, станция для улучшения арсенала, оружейная и так далее. Судя по всему, именно здесь игрок выбирал миссию и готовился к ней, а затем отправлялся на корабле к месту назначения;
- в игре не было открытого мира, но было несколько крупных областей, доступных для исследования;
- сражения описываются как «очень динамичные» благодаря реактивному ранцу, который позволял совершать вертикальные рывки и ускоряться при горизонтальном движении. Кроме того, упоминаются приёмы для расправы с противниками (тейкдауны) в духе Doom — правда, не такие кровавые;
- основными врагами являлись разные виды имперских штурмовиков, которые патрулировали большую часть доступных карт;
- периодически в игре появлялись и напоминающие боссов противники — например, шагоход AT-STи другие;
- остальные типы врагов соответствовали конкретным планетам. Кроме того, игрок сталкивался с группами бандитов и другими охотниками за головами;
- игра была далека от релиза, но разработчики имели на руках готовый «вертикальный срез» и были близки к завершению нескольких других заданий и уровней;
- игру делали для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Electronic Arts хочет, чтобы Respawn сосредоточилась на уже существующих франшизах — Star Wars: Jedi и Apex Legends. Они, по мнению руководства EA, больше всего интересуют игроков.