В магазине EGS стала бесплатной игра с очень положительными отзывами

В рамках новой еженедельной раздачи Epic Games Store дала пользователям возможность бесплатно получить игру, которой на этот раз стала Aerial Knight's Never Yield — сайдскроллер с элементами паркура и ритм-игры.

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«Попробуйте выжить в футуристическом Детройте. 3D-раннер рассказывает историю Уолли, раскрывшего информацию, которая может навсегда изменить город. Исследуйте игровой мир под фантастический саундтрек», — говорится в описании проекта.

Aerial Knight's Never Yield вышла в мае 2021 года. В Steam у тайтла всего 61 отзыв от игроков, почти все из которых положительные. Без 100% скидки игра стоит в Epic Games Store $8,5 (около 772 руб.). У проекта низкие системные требования. Для запуска потребуется компьютер с 2 ГБ оперативной памяти, видеокартой уровня Nvidia GeForce 8 Series и 2 ГБ свободного пространства на диске.