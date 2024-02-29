Авторы Star Citizen подтвердили волну сокращений

Авторы Star Citizen из студии Cloud Imperium Games подтвердили прошедшую волну сокращений. Напомним, что о ней впервые сообщили СМИ, а информация была найдена в резюме сотрудников.

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Как рассказали в самой студии, она регулярно ищет способы повысить эффективность своей деятельности. Это подразумевает в том числе реструктуризацию, в рамках которой оставшиеся сотрудники будут находиться ближе к той команде, которая нуждается в их поддержке.

Кадровые изменения связаны и с возвращением в офис. Управленцы Cloud Imperium Games увидели прогресс и качество работы, когда сотрудники лично собираются вместе. Из-за этого было решено объединить в команды ещё больше разработчиков, но это потребовало «незначительных кадровых изменений».

При этом отмечено, что было уволено лишь небольшое число сотрудников, а на их место и не только есть различные вакансии. Под сокращения попали один из дизайнеров уровней, руководитель отдела контроля качества в Остине и старший аналитик того же отдела. На прошлой неделе студию мог покинуть и геймдиректор Тодд Папи.