Ремастеры игр про Лару Крофт в EGS выглядят гораздо лучше

Ремастеры игр про Лару Крофт выглядят гораздо лучше в EGS
В середине февраля студия Aspyr выпустила сборник ремастеров первых трех игр про Лару Крофт — Tomb Raider I-III Remastered. Внимательные геймеры вскоре заметили, что версии для ПК отличаются друг от друга, в зависимости от того, где вы их купили.
Как оказалось, лучше всего трилогия ремастеров выглядит в магазине Epic Games Store. В ней более проработанные текстуры и освещение на некоторых уровнях, больше поз в фоторежиме, более стабильная камера и даже управление героиней отзывчивее, чем в Steam.
В чем причина таких различий — неясно. Возможно, разработчики случайно выпустили в остальных магазинах устаревшую версию ремастеров.
Помимо ПК, Tomb Raider I-III Remastered также вышла на консолях обоих поколений и на Nintendo Switch. В игре есть полный перевод на русский язык, включая озвучку.