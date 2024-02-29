Ремастеры игр про Лару Крофт в EGS выглядят гораздо лучше

В середине февраля студия Aspyr выпустила сборник ремастеров первых трех игр про Лару Крофт — Tomb Raider I-III Remastered. Внимательные геймеры вскоре заметили, что версии для ПК отличаются друг от друга, в зависимости от того, где вы их купили.

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Как оказалось, лучше всего трилогия ремастеров выглядит в магазине Epic Games Store. В ней более проработанные текстуры и освещение на некоторых уровнях, больше поз в фоторежиме, более стабильная камера и даже управление героиней отзывчивее, чем в Steam.

В чем причина таких различий — неясно. Возможно, разработчики случайно выпустили в остальных магазинах устаревшую версию ремастеров.