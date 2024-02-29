Insomniac Games высказались о сокращениях в PlayStation

Как и несколько других команд в SIE и PlayStation Studios, Insomniac Games пострадала от вчерашних увольнений. Не хватает слов, чтобы выразить наши чувства по этому поводу. Это мрачный и беспрецедентный момент для нашей студии. Мы чрезвычайно благодарны всем. Нам будет не хватать тех людей.