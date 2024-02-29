iXBT.Games: женская киберспортивная команда обвинила Valve в сексизме
Датская женская команда по киберспорту Astralis, выступающая в дисциплине Counter-Strike 2, обратилась к разработчикам игры Valve с претензией о дискриминации по половому признаку. По мнению спортсменок, из-за того, что в CS2 отсутствуют бесплатные женские облики персонажей, у девушек снижается интерес к игре, сообщает портал iXBT.Games.
В открытом письме команда Astralis заявила, что в Counter-Strike 2 все стандартные скины персонажей принадлежат мужчинам, а для использования женских скинов необходимо тратить деньги. Спортсменки считают это несправедливым и недружественным по отношению к женскому полу, а также способствующим распространению сексизма в киберспорте.
Письмо вызвало разные реакции в социальных сетях. Некоторые пользователи высмеяли претензии девушек, тогда как другие выразили поддержку и призвали Valve учитывать интересы всех игроков.
Однако не все женщины в киберспорте разделяют мнение команды Astralis. Известная стримерша по Counter-Strike Dona заявила, что женские скины не являются приоритетом для Valve, вместо этого разработчики должны сосредоточиться на улучшении игрового процесса, исправлении ошибок и борьбе с читерами. Dona также добавила, что для привлечения девушек в игру необходимо ввести систему наказания за токсичное поведение.