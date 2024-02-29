Женская киберспортивная команда обвинила Valve в сексизме

Датская женская команда по киберспорту Astralis, выступающая в дисциплине Counter-Strike 2, обратилась к разработчикам игры Valve с претензией о дискриминации по половому признаку. По мнению спортсменок, из-за того, что в CS2 отсутствуют бесплатные женские облики персонажей, у девушек снижается интерес к игре, сообщает портал iXBT.Games.

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В открытом письме команда Astralis заявила, что в Counter-Strike 2 все стандартные скины персонажей принадлежат мужчинам, а для использования женских скинов необходимо тратить деньги. Спортсменки считают это несправедливым и недружественным по отношению к женскому полу, а также способствующим распространению сексизма в киберспорте.

Письмо вызвало разные реакции в социальных сетях. Некоторые пользователи высмеяли претензии девушек, тогда как другие выразили поддержку и призвали Valve учитывать интересы всех игроков.