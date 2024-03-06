Гайд по образцам в Helldivers 2: типы образцов и где их найти

Для прокачки модулей корабля в Helldivers 2 нужны образцы: без них вы не сможете повысить эффективность многих стратагем. В отличие от медалей, в игре есть разные типы образцов, которые подчиняются разным правилам. Портал PC Gamer рассказал о всех типах образцов и том, где их найти.

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Типы образцов в Helldivers 2 и зачем они нужны

В игре существуют три типа образцов, которые можно найти на заданиях.

Обычные образцы . Доступны на всех сложностях.

. Доступны на всех сложностях. Редкие образцы . Доступны на 4-9 сложностях.

. Доступны на 4-9 сложностях. Супер-образцы. Доступны на 7-9 сложностях.

Чтобы открыть новые уровни сложности, вам нужно завершать полные операции на максимально возможной из тех, что доступны вам. Например, чтобы получить доступ к седьмой сложности и собрать супер-образцы, необходимо пройти хотя бы одну операцию на шестой сложности.

Обычные и редкие образцы позволяют разблокировать два первых улучшения модулей в каждой секции вашего корабля, но для того, чтобы открыть последний, понадобятся все три типа образцов. Самое важное — поднятые образцы выпадают после смерти десантника, поэтому не забывайте вновь подбирать их после возрождения.

Найденные образцы попадают в инвентарь всех игроков, участвующих в задании — не беспокойтесь о том, что кто-то заберет себе все самое ценное.

Где найти обычные образцы

Обычные образцы практически валяются под ногами: они обозначены символом перечеркнутого кружка. Их можно найти в следующих точках.

Цели.

Дополнительные цели.

Точки эвакуации.

Точки интереса.

Гнезда терминидов и фабрики автоматонов.

Если вы хотите эффективно фармить обычные образцы, то самый полезный совет — исследуйте как можно больше точек интереса на каждом задании. Если на задании есть дополнительная цель с радарной станцией, то она дополнительно подсветит все точки интереса на карте.

Где найти редкие образцы

Редкие образцы встречаются только на сложностях от 4 до 9. Они отмечены квадратным значком, но в остальном ничем не отличаются от обычных: их можно найти в тех же точках интереса. Нюанс в том, что, судя по всему, вероятность появления редких образцов гораздо ниже.

Где найти супер-образцы

Наконец, супер-образцы встречаются только на высших сложностях в Helldivers 2. Их можно отыскать лишь в строго определенных местах на каждой карте: иными словами, вы не найдете их на заданиях по уничтожению противников или спасению заложников.

Местоположение супер-образцов можно отследить по скалам в форме кулака, покрытым серебряными жилками — ресурсы обычно появляются вокруг них. Парящие в воздухе серебряные сферы отмечены значком четырех квадратов, и их достаточно просто заметить на местности. Месторождение супер-образцов также считается точкой интереса, поэтому вы можете проверить, там ли находитесь, просто наведя курсор на точку на карте.

При охоте на супер-образцы стоит выбрать задание, которое позволит заметить месторождение проще. Избегайте джунглей, песчаных планет, модификаторов, меняющих видимость и ночного времени суток. Если вам не нужно большое количество образцов, то блиц-миссии — лучший способ фарма супер-образцов, т.к. они проходятся гораздо быстрее.