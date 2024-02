Для Escape from Tarkov: Arena вышел патч с новой картой и системой хитбоксов

28 февраля разработчики Escape from Tarkov : Arena выпустили для шутера патч 0.1.5.0. Обновление привнесло свежую карту, переработало систему хитбоксов, провело полный вайп профиля и исправило ряд багов.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.