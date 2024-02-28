Геймер продал картридж The Legend of Zelda за 288 тысяч долларов

Геймер продал на аукционе первую серийную копию игры The Legend of Zelda для NES за 288 тысяч долларов (более 26,5 млн рублей). Об этом сообщает GamesRadar.

Изначально молодой человек по имени Киро хотел продать запечатанный картридж на eBay, надеясь выручить за него от 15 до 20 тысяч долларов. Спустя несколько минут после публикации объявления ему стали писать пользователи, которые заявили, что игра стоит значительно дороже. Владелец прислушался к их совету и выставил копию на аукцион Heritage, где ее выкупили за 288 тысяч долларов.

Отметим, что это далеко не самая высокая цена, которую давали за копии The Legend of Zelda на аукционах. В 2021 году на Heritage был продан запечатанный картридж за 870 тысяч долларов.