Продажи Immortals of Aveum подскочили в пять раз благодаря скидке

Когда мы готовились к запуску, то знали, что рынок будет переполнен. Это был очень странный год. Вышла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, незадолго до нас появилась Star Wars Jedi: Survivor. И когда мы уже подходили к релизу, перед нами внезапно «влетела» Baldur’s Gate III. Успех последней, по сравнению с другими проектами, был неожиданным.



Мы знали, что в одну неделю с нами выходит Armored Core VI: Fires of Rubicon — и это нас беспокоило. А после нашей игры дней через 10 должен был появиться Starfield. Нас «зажало» между разными большими играми и новинками крупных студий. И мы попросту затерялись в этом «шуме».