Автор The Mortuary Assistant взялся за игру по серии «Паранормальное явление»

Издательство DreadXP, студия DarkStone Digital и Paramount Game Studios анонсировали хоррор Paranormal Activity: Found Footage во вселенной «Паранормального явления». Релиз планируется в 2026 году. Список платформ пока не раскрывают.

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Название Paranormal Activity: Found Footage говорит само за себя — это игра в стиле «найденной плёнки», которая расширит лор и миры одноимённой серии фильмов. В хорроре будет реализована продвинутая «система призраков», которая обеспечит динамическое изменение типов и интенсивности пугающих моментов на основе действий игроков.

Отвечающая за разработку DarkStone Digital — это студия Брайана Кларка, который создаёт игры в одиночку или в сотрудничестве с другими инди-командами. В числе его релизов — успешный хоррор The Mortuary Assistant про работу в морге. В Steam на игру написано почти 5 тыс обзоров, 92% которых — положительные.