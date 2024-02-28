Инсайдер рассказал, когда выйдет новая часть Battlefield

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился деталями будущей части Battlefield, ссылаясь на свои собственные источники. Сама EA пока ничего не рассказывала о новой части серии.

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По словам Хендерсона, шутер не стоит ждать до октября 2025 года — именно в следующем году EA хочет выпустить игру, а о релизе именно в октябре рассказал инсайдер.

Хендерсон отметил, что новая Battlefield как бы «вернётся к истокам». В шутере будет классический мультиплеер на 64 игрока, 4 класса и полная переработка разрушаемости. Действие развернётся в недалёком будущем (2025-2030 годы). За сетевой режим отвечает сама DICE.