Опубликованы системные требования хоррора Alone in the Dark c Дэвидом Харбором

Издательство THQ Nordic опубликовало системные требования Alone in the Dark — перезапуска культовой хоррор-франшизы с Дэвидом Харбором в главной роли. Для запуска игры потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-8300 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-12400 и NVIDIA GeForce RTX 2060.

Системные требования Alone in the Dark

Минимальные Операционная система: Windows 10/11

Windows 10/11 Процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 3100 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Место на диске: 50 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые Операционная система: Windows 10/11

Windows 10/11 Процессор: Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 3700X Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Место на диске: 50 ГБ (рекомендуется SSD).