Выход множества игр на Playstation отменили

«Мы просмотрели на наши студии и наше портфолио, оценивая проекты на разных стадиях разработки, и решили, что некоторые из них будут отменены», — заявил глава PlayStation Studios Хермен Хюлст. «Мне нечего сказать. Я в слезах», — отреагировала на новость о закрытии в X заместитель арт-менеджера лондонской студии Иззи Фоули.