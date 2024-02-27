Йоко Таро намекнул на возрождение мобильной NieR Reincarnation

Йоко Таро, автор Drakengard и серии NieR, вновь намекнул на создание продолжения NieR: Automata. Впервые о возможном тизере заговорили посетители музыкального концерта по NieR — там высвечивалось стилизованное слово REP3NT (покаяние).

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Теперь в социальной сети Йоко Таро опубликовал сообщение с одним словом r3incarnationan. Пользователи уследили в этом очередной намёк на третью часть NieR. Судя по стилизованному слову «перерождение», Йоко Таро может заниматься переработкой NieR Re[in]carnation для консолей и PC.

Напомним, что мобильная NieR Re[in]carnation имеет полноценный сюжет и вводит во вселенную франшизы множество новых персонажей. Увы, в конце апреля сервера игры закроют, выпустив заключительную главу в марте. После отключения серверов фанаты NieR потеряют целый кладезь сюжетных историй.