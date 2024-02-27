Создатель NieR Йоко Таро намекнул на возрождение мобильной NieR Reincarnation
Йоко Таро, автор Drakengard и серии NieR, вновь намекнул на создание продолжения NieR: Automata. Впервые о возможном тизере заговорили посетители музыкального концерта по NieR — там высвечивалось стилизованное слово REP3NT (покаяние).
Теперь в социальной сети Йоко Таро опубликовал сообщение с одним словом r3incarnationan. Пользователи уследили в этом очередной намёк на третью часть NieR. Судя по стилизованному слову «перерождение», Йоко Таро может заниматься переработкой NieR Re[in]carnation для консолей и PC.
Напомним, что мобильная NieR Re[in]carnation имеет полноценный сюжет и вводит во вселенную франшизы множество новых персонажей. Увы, в конце апреля сервера игры закроют, выпустив заключительную главу в марте. После отключения серверов фанаты NieR потеряют целый кладезь сюжетных историй.
Ранее стало известно, что серию NieR планируют развивать до конца жизни Йоко Таро. Это неудивительно, ведь франшиза заслужила популярность после релиза NieR: Automata. Игра про обворожительную 2B продалась тиражом свыше 8 миллионов копий.