Инсайдер раскрыл новые детали сразу девяти частей Assassin's Creed

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новый материал, посвящённый будущему серии Assassin's Creed. Журналист раскрыл первые детали Assassin's Creed Infinity — некого общего лаунчера для грядущих частей франшизы.

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По информации Хендерсона, Infinity — это не просто приложение для запуска различных Assassin's Creed, это некая связка между частями серии. Например, геймер может моментально запустить AC: Red, выйти из неё и всё ещё остаться внутри лаунчера.

Инсайдер отмечает, что помимо функционала программы для запуска, Infinity представляет собой игру-сервис с ежедневными и еженедельными наградами. Их можно будет использовать в различных частях Assassin's Creed, открывая костюмы, оружие и другую экипировку для главных героев. В планах Ubisoft — чередовать огромные и небольшие части серии от разных команд.