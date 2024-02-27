В Steam стартовал фестиваль «Динозавры против роботов»

26 февраля в Steam начался фестиваль "Динозавры против роботов" — он посвящён играм, в которых присутствуют динозавры, роботы, либо динозавры и роботы. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.