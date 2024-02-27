$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

В Steam стартовал фестиваль «Динозавры против роботов» со скидками на сотни игр

26 февраля в Steam начался фестиваль "Динозавры против роботов" — он посвящён играм, в которых присутствуют динозавры, роботы, либо динозавры и роботы. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал фестиваль «Динозавры против роботов»
© Чемпионат.com

Интересные предложения на фестивале «Динозавры против роботов» в Steam

  • Detroit: Become Human — 520 рублей (- 60%)
  • ARK: Survival Ascended — 2944 рубля (- 38%)
  • Terminator: Resistance — 489 рублей (- 65%)
  • The Talos Principle 2 — 825 рублей (- 25%)
  • MechWarrior 5: Mercenaries — 257 рублей (- 50%)
  • Ultrakill — 616 рублей (- 30%)
  • Roboquest — 815 рублей (- 20%)
<

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Фестиваль «Динозавры против роботов» продлится до 4 марта включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.

Игры
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости