В облачном игровом сервисе GeForce NOW появится реклама

В NVIDIA подчеркнули, что реклама будет показываться геймерам только в очереди на запуск игры, а её длительность не будет превышать две минуты. Разработчики заявили, что эта мера поможет содержать сервис в первую очередь для тех, кто за него не платит. Рекламных изменений в тарифах Priority и Ultimate пока не планируются.