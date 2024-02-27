Square Enix добавила в Final Fantasy 7 Rebirth почти 30 мини-игр

Square Enix реализовала в Final Fantasy VII Rebirth почти 30 мини-игр. Об этом рассказал геймдиректор Наоки Хамагути в беседе с журналом Rolling Stone.

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Некоторые из этих мини-игр буду доступны на протяжении всей кампании, другие — появятся только в определённых квестах или областях.

Отдельно Хамагути упомянул карточную мини-игру «Кровь королевы». По его словам, это не просто стороннее развлечение, а целая сюжетная линия. Игроки смогут узнать предысторию «Крови королевы» и её роль в мире Final Fantasy 7. Кроме того, в самой команде разработчика «было много заядлых фанатов карточных игр», поэтому Хамагути думает, что результат придётся по душе всем любителям жанра.

Напомним, что в числе других мини-игр заявлены ритм-игра на пианино, дом Мога, кастомизация Чокобо на ранчо и не только — геймплей с некоторыми развлечениями можно посмотреть здесь. Кстати, некоторые СМИ посчитали обязательные мини-игры минусом грядущей новинки.