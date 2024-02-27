В Counter-Strike 2 появятся сюжетные миссии и постановочные сцены

Сетевой соревновательный шутер Counter-Strike 2 может получить сюжетный режим. Это следует из анализа внутренних файлов игры, проведенного датамайнером ThourCS2, сообщает портал PlayGround.
По его словам, в последнем обновлении игры были обнаружены упоминания кат-сцен, субтитров и других элементов, свидетельствующих о наличии сюжетной линии с персонажами и событиями. Кроме того, из игры были удалены некоторые строки и функции, связанные с комиксом, который использовался в кампании «Близнецы» операции Wildfire.
ThourCS2 полагает, что сюжетный режим в Counter-Strike 2 будет отличаться от традиционных кампаний игр в этом жанре и, скорее, будет представлять собой серию операций с постановочными роликами и общей историей.
Датамайнеры — это люди, которые ищут в файлах игры и ее программном коде спрятанные или закодированные разработчиками данные или файлы, которые могут содержать недоступную для обычных игроков информацию, например, намеки на продолжение игры, новых персонажей или локаций. Датамайнеры обычно являются энтузиастами и фанатами игр, которые желают как можно скорее узнать определенную информацию, как правило, из грядущих обновлений.